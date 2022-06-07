Оценено влияние снижения ставки на ипотечный рынок

Жилфонд: ставка 11 процентов не вернет рынок ипотеки на докризисный уровень

В России оценили влияние снижения ставки с 14 до 11 процентов годовых на ипотечный рынок. Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский заявил, что новая ставка не вернет рынок на докризисный уровень, доклад компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

В организации считают, что переплаты по кредитам остаются слишком существенными — на данный момент ипотека ощутимо дороже, чем в 2020 году, когда ставка была ниже 10 процентов. По этой причине россияне предпочитают брать жилье в аренду вместо покупки собственной недвижимости с помощью ипотеки. По данным компании, за апрель количество ипотечных сделок на вторичном рынке сократилось в четыре раза.

Аналитики «Жилфонда» сравнили кредиты на 10, 15, 20 и 25 лет, чтобы продемонстрировать зависимость процента переплаты от уровня ставки. При долгих сроках выплаты и ставке выше 10 процентов заемщик переплачивает значительно больше. Так, при ипотеке на 20 лет рост ставки с 14 до 17 процентов увеличивает переплату на 54 процента, а при кредите на 25 лет — на 70 процентов. Стоимость ипотеки с такими условиями обойдется дороже арендной платы за аналогичную квартиру.

«С новой ставкой Центробанка ипотечные ставки скорректируются в сторону уменьшения, и есть шансы, что спрос на ипотеку вернется, но пока вряд ли в том объеме, который мы видели в 2020 году», — отметил Чернульский. Он добавил, что возвращение к показателям прошлых лет возможно только в том случае, если ежемесячные выплаты по жилищным кредитам сравняются со стоимостью съема квартир или станут ниже.

В мае бюро кредитных историй «Эквифакс» провело исследование, которое показало, что в 2022 году спрос на ипотеку значительно уменьшился. В апреле объем выдачи жилищных кредитов сократился на 75 процентов. Подобная динамика не наблюдалась во время пандемии, когда объем выдачи сократился на 43 процента.

