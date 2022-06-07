В Страсбурге назвали сумму задолженности России по решениям ЕСПЧ

«Ъ»: в Страсбурге сообщили, что Россия задолжала €74 млн компенсаций по решениям ЕСПЧ

РФ задолжала своим и не своим гражданам около 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных 1,9 миллиарда евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Такую сумму назвали в Страсбурге накануне «развода» России с ЕСПЧ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным пресс-службы Совета Европы, общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ на рассмотрение в Комитет министров с момента присоединения Москвы к Европейской конвенции по правам человека, составило 3395. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, без учета дела ЮКОСа, составила 148 миллионов евро, из которых на данный момент выплачены 74 миллиона евро.

Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев напомнил, что, согласно последним поправкам к законам об исполнении решений ЕСПЧ, российские власти заявили о намерении платить только по решениям, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках. По его словам, сумму задолженности в 74 миллиона евро следует считать достаточно условной, поскольку она не учитывает различных нюансов — например, объективную невозможность выплатить некоторым заявителям, которые не выходят на контакт с властями и не сообщают своих банковских реквизитов.

В понедельник, 6 июня, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе в стране планируют принять федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ. Он сообщил, что ко второму чтению депутаты Госдумы предложили ряд поправок. В частности, парламентарии призвали не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта; а выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, осуществлять только в рублях и на счета в российских банках. По словам Володина, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

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