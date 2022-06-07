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Названа сумма замороженных в России денег западных инвесткомпаний

«Известия»: у западных банков и инвесткомпаний в России заморожено не менее $17 млрд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России заморожено не менее 17 миллиардов долларов крупнейших западных банков и инвесткомпаний. Такую денежную сумму называют «Известия», со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности.

Речь идет о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Так, страновой риск Citi Group, который приходится на Россию, составляет 5,4 миллиарда долларов по итогам 2021 года.

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Из годового отчета Deutsche Bank следует, что Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка, риск составляет 3,6 миллиарда евро (или 3,87 миллиарда долларов). Резервы на возможные потери по кредитам Bank of America составляют 165 миллионов долларов и в основном отражают увеличение, вызванное российскими рисками.

По словам эксперта Валерия Емельянова, потеря инвестиций в России для инвестбанков не станет для них трагедией. Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны.

28 февраля Центробанк России в ответ на западные санкции временно запретил брокерам продавать купленные в РФ ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы.

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Марина Совина
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