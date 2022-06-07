Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха

АТОР: Израиль, Сербия и Мальдивы доступны россиянам без сертификатов и ПЦР-тестов

Фото: unsplash

Российским путешественникам назвали страны, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд. Список доступных зарубежных направлений для летнего отдыха составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, для отечественных туристов в настоящее время открыты 53 страны, при этом улететь на прямых рейсах можно лишь в 10 из них — в Абхазию, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Сербию, Турцию и на Мальдивы.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

Среди европейских государств, отменивших требования предоставлять ПЦР-тесты, иные анализы, справки о перенесенном заболевании, сертификаты вакцинации и ревакцинации от COVID-19, россиянам доступны для путешествий 28 стран, включая Австрию, Грецию, Кипр, Италию, Швейцарию, Болгарию, Исландию, Черногорию, Молдавию и Словению.

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна соотечественники могут отдохнуть без ограничений в Мексике, Доминикане, Коста-Рике, Сальвадоре, на Ямайке и Кубе. Среди азиатских стран и государств Ближнего Востока, не предъявляющих ковидные требования для туристов, — Афганистан, Монголия, Вьетнам, Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия. В Африке отечественным туристам без справок и тестов доступны Габон и Конго.

Ранее сообщалось, что в летний период россияне смогут улететь без пересадок в девять пляжных зарубежных стран. Так, без стыковок путешественники могут отправиться в Бахрейн, Израиль, Катар, Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Абхазию, Казахстан и на Шри-Ланку. 

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
«Макдоналдс» подал заявку на регистрацию новых логотипов
В Минцифры высказались о возможности легализации пиратского ПО в России
Бывший главред российского Vogue раскрыла подробности наезда электровелосипеда
Власти придумали необычный способ помочь попавшим под санкции банкам
Шубенков высказался о смене гражданства
Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха
Основатель знаменитой компании купил роскошное поместье по рекордной цене
Скандального блогера и его подельников осудят за вымогательства у россиян
Стало известно о пострадавшем младенце при взрыве газа в Богородске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.