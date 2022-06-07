Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха
Российским путешественникам назвали страны, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд. Список доступных зарубежных направлений для летнего отдыха составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, для отечественных туристов в настоящее время открыты 53 страны, при этом улететь на прямых рейсах можно лишь в 10 из них — в Абхазию, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Сербию, Турцию и на Мальдивы.
Среди европейских государств, отменивших требования предоставлять ПЦР-тесты, иные анализы, справки о перенесенном заболевании, сертификаты вакцинации и ревакцинации от COVID-19, россиянам доступны для путешествий 28 стран, включая Австрию, Грецию, Кипр, Италию, Швейцарию, Болгарию, Исландию, Черногорию, Молдавию и Словению.
В Латинской Америке и странах Карибского бассейна соотечественники могут отдохнуть без ограничений в Мексике, Доминикане, Коста-Рике, Сальвадоре, на Ямайке и Кубе. Среди азиатских стран и государств Ближнего Востока, не предъявляющих ковидные требования для туристов, — Афганистан, Монголия, Вьетнам, Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия. В Африке отечественным туристам без справок и тестов доступны Габон и Конго.
Ранее сообщалось, что в летний период россияне смогут улететь без пересадок в девять пляжных зарубежных стран. Так, без стыковок путешественники могут отправиться в Бахрейн, Израиль, Катар, Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Абхазию, Казахстан и на Шри-Ланку.