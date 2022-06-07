Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха

АТОР: Израиль, Сербия и Мальдивы доступны россиянам без сертификатов и ПЦР-тестов

Российским путешественникам назвали страны, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд. Список доступных зарубежных направлений для летнего отдыха составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, для отечественных туристов в настоящее время открыты 53 страны, при этом улететь на прямых рейсах можно лишь в 10 из них — в Абхазию, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Израиль, Казахстан, Киргизию, Сербию, Турцию и на Мальдивы.

Среди европейских государств, отменивших требования предоставлять ПЦР-тесты, иные анализы, справки о перенесенном заболевании, сертификаты вакцинации и ревакцинации от COVID-19, россиянам доступны для путешествий 28 стран, включая Австрию, Грецию, Кипр, Италию, Швейцарию, Болгарию, Исландию, Черногорию, Молдавию и Словению.

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна соотечественники могут отдохнуть без ограничений в Мексике, Доминикане, Коста-Рике, Сальвадоре, на Ямайке и Кубе. Среди азиатских стран и государств Ближнего Востока, не предъявляющих ковидные требования для туристов, — Афганистан, Монголия, Вьетнам, Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия. В Африке отечественным туристам без справок и тестов доступны Габон и Конго.

Ранее сообщалось, что в летний период россияне смогут улететь без пересадок в девять пляжных зарубежных стран. Так, без стыковок путешественники могут отправиться в Бахрейн, Израиль, Катар, Турцию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Абхазию, Казахстан и на Шри-Ланку.