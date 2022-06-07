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Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка

Посол ЛНР в России заявил о взятии под контроль всей жилой застройки Северодонецка

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из городской застройки Северодонецка и взяла под контроль большую его часть. Об этом в своем Telegram-канале написал посол республики в России Родион Мирошник.

По его словам, сейчас город фактически зачищен, бои продолжаются лишь на окраинах, в том числе на территории завода «Азот» и ряде очистных сооружений. За украинской армией также остается городской аэропорт.

«На окраинах Северодонецка — поселок Сиротино — серая зона, Метелкино — почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины», — заявил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными участками для украинских войск остаются Запорожская область и Северодонецк. Он оценил ситуацию на этих участках как наиболее угрожающую.

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Алевтина Запольская
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