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Зеленский назвал самые сложные участки для украинской армии

Президент Зеленский назвал Запорожье и Северодонецк наиболее сложными участками для ВСУ

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее сложные направления боевых действий для украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы республики, самыми сложными участками для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются Запорожская область и Северодонецк. Ситуацию там он назвал угрожающей.

Зеленский также добавил, что украинским военным станет «очень сложно», если в Донбассе произойдет прорыв.

Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Северодонецке.

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Алевтина Запольская
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