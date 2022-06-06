Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев заявил об ухудшении ситуации в районе Северодонецка

Власти Луганской области заявили об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Северодонецка

Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северодонецка ухудшилась. Его цитирует РИА Новости.

«Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась», — заявил представитель украинских властей.

5 июня глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР). Он опубликовал видео, на котором его советник по силовому блоку Апты Алаудинов едет по Северодонецку на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом.

По данным Минобороны России, украинская армия потеряла в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава. Подразделения ВСУ отступают в направлении Лисичанска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил Лисичанск в Донбассе
Российские грузовые компании начали готовиться к банкротствам
С осужденного главы Коми и его подельников взыскано полтора миллиарда рублей
Вероятность отставки Бориса Джонсона с поста премьера оценили
Получено доказательство возникновения жизни из РНК
Жители восьми российских городов задумались о переезде в Испанию
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета
Стало известно о гибели на Украине немецкого наемника
Российский журналист рассказал о тысяче брошенных командованием морпехов ВСУ
Ставший мемом фильм «Морбиус» снова провалился в прокате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.