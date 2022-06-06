Киев заявил об ухудшении ситуации в районе Северодонецка

Власти Луганской области заявили об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Северодонецка

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северодонецка ухудшилась. Его цитирует РИА Новости.

«Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась», — заявил представитель украинских властей.

5 июня глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР). Он опубликовал видео, на котором его советник по силовому блоку Апты Алаудинов едет по Северодонецку на автомобиле с номерами «Ахмат» с 95-м регионом.

По данным Минобороны России, украинская армия потеряла в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава. Подразделения ВСУ отступают в направлении Лисичанска.