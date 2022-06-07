Хищная птица повадилась атаковать женщин с определенной прической

The Mirror: в Инвернесс-Шире агрессивный канюк терроризирует блондинок с конским хвостом

В шотландском графстве Инвернесс-Шир агрессивный канюк повадился атаковать женщин и совершил по меньшей мере три нападения. Об этом сообщает издание The Mirror.

57-летняя Хизер Хьюсон рассказала, что разъяренная хищная птица появилась будто из ниоткуда, спикировала на нее и сильно ударила по голове. В итоге ей пришлось отбиваться от канюка при помощи палки. После нападения у нее остались кровоточащие раны на затылке.

Хьюсон пришла к выводу, что птицу привлекает определенная прическа. Во всех трех известных ей случаях канюк терроризировал блондинок, чьи волосы были собраны в конский хвост. По-видимому, движения хвоста служат для него раздражителем.

Женщина рассказала, что во время прогулки с подругой встретила еще одну блондинку с конским хвостом, на которую напала птица. Пострадавшая была в шоке.

Хьюсон написала пост в соцсети, чтобы предупредить других о поведении птицы, которой местные жители успели дать кличку Берти. В комментариях многие пользователи рассказали, что тоже пережили нападения.

«Эта птица много раз нападала на моего сына за последние несколько недель!» — написал один из пользователей. «Я тоже стала ее жертвой, когда бегала! Мне повезло, и птица только задела макушку. В последний раз я взяла с собой палку», — отметила вторая пользовательница сети.

Канюки имеют размах крыльев 1,2 метра и обитают в деревнях, лесистой местности, на болотах, вересковых пустошах, в кустах, на пастбищах и пашнях. Как правило, эти птицы не нападают на людей, но самки канюков могут вести себя агрессивно, когда защищают потомство.

Ранее сообщалось, что в британском городе Фрум, графство Сомерсет, восьмилетний мальчик остался с кровоточащей дырой на макушке после нападения лебедя. По словам матери, сын гордится тем, что пережил атаку птицы, и с радостью делится этой историей с окружающими.