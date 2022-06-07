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В Ставропольском крае пройдет конкурс по событийному туризму

В Кавминводах пройдет конкурс по событийному туризму «ТурПроект26»

Фото: Конкурс «ТурПроект26»

На Кавказских Минеральных Водах летом пройдет конкурс по событийному туризму «ТурПроект26». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

«Регионом проведения и тематическим объектом конкурса выбраны Кавминводы — один из самых привлекательных для туристов из разных регионов страны. Поэтому все проекты должны быть нацелены на популяризацию КМВ и рост турпотока в край», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства рассказали, что заявку на участие в конкурсе могут подать учащиеся образовательных учреждений России от 14 до 30 лет до 14 июня 2022 года. В рамках конкурса будут рассмотрены предложения по повышению привлекательности исторических мест региона, по новым тематическим маршрутам и экскурсиям.

«ТурПроект26» предусматривает три номинации: на лучшие событийный, туристский проекты, а также по молодежному брендингу региона. Оценивать представленные инициативы будут специалисты, среди которых — общественные деятели и преподаватели. Награждение победителей запланировано на 19 июня в Ессентуках в рамках фестиваля «Открытие курортных сезонов 2022».

Ранее сообщалось, что глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому Минтуризма разработать систему лояльности для путешественников на Кавминводах. В комплексную систему лояльности планиурется включить единую систему скидок, преференций и поощрений для туристов. 

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Валентина Процкова
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