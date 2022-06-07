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В Приднестровье заявили о возможной причастности Украины к диверсии с гранатами

Глава МИД ПМР заявил о возможной причастности Украины к диверсии во Владимировке

Фото: Пресс-центр МВД ПМР / РИА Новости

Украина может быть причастна к диверсии во Владимировке, где беспилотник сбросил две гранаты на автопарк миротворцев. Об этом министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Глава МИД Приднестровья не исключил причастности Киева к диверсии и указал на то, что Владимировка «находится достаточно близко» к украинской территории.

«Конечно, наша следственная группа работает, но, судя по всему, сигналы и признаки, которые мы определили, говорят, что, вероятнее всего, этот летающий объект также прибыл с территории Украины», — отметил дипломат.

6 июня Следственный комитет ПМР сообщил, что дрон сбросил две гранаты на автопарк резервного подразделения миротворческого контингента во Владимировке. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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