В Приднестровье дрон сбросил две гранаты на автопарк миротворцев

Следственный комитет ПМР сообщил о сброшенных РГД-5 на автопарк подразделения миротворцев

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил, что дрон сбросил две гранаты на автопарк резервного подразделения миротворческого контингента. Информация опубликована на сайте ведомства.

Инцидент произошел 5 июня в районе населенного пункта Владимировка. Предположительно были сброшены гранаты РГД-5, пострадавших и разрушений нет. Возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в ПМР неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, затем прогремели взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день атаке подверглись вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь обвинил Киев в причастности к терактам.