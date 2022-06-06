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В Приднестровье дрон сбросил две гранаты на автопарк миротворцев

Следственный комитет ПМР сообщил о сброшенных РГД-5 на автопарк подразделения миротворцев

Фото: Пресс-центр МВД ПМР / ТАСС

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил, что дрон сбросил две гранаты на автопарк резервного подразделения миротворческого контингента. Информация опубликована на сайте ведомства.

Инцидент произошел 5 июня в районе населенного пункта Владимировка. Предположительно были сброшены гранаты РГД-5, пострадавших и разрушений нет. Возбуждено уголовное дело.

В конце апреля в ПМР неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, затем прогремели взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день атаке подверглись вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь обвинил Киев в причастности к терактам.

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Алевтина Запольская
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