Женщина необычно отомстила крадущему ее еду вору

Женщина отомстила вору, заставив его украсть коробку с содержимым кошачьего туалета

Пользовательница Reddit c ником postygal описала на портале, как ей удалось необычно отомстить неизвестному вору, крадущему ее еду. По словам женщины, она заставила злоумышленника забрать коробку, которую наполнила содержимым кошачьего туалета.

Postygal рассказала, что пользуется услугами компании, которая еженедельно доставляет ей готовые рационы. Курьеры, как уточнила женщина, оставляют коробки с едой на крыльце ее дома и забирают пустую упаковку, которую необходимо оставить там заранее. «В последние две недели кто-то воровал новые коробки. Завтрак, обед и ужин на целую неделю был украден, а я могу позволить себе заменить их лишь дешевыми хлопьями», — пожаловалась автор поста.

Однажды postygal решила отомстить неизвестному злоумышленнику и для этого лично забрала коробку с едой у курьера. После этого она выставила на порог коробку с предыдущей доставки, которую упаковала так, будто она была новой содержала набор блюд внутри. Однако вместо еды рассказчица положила внутрь пакеты с содержимым кошачьего лотка, которое собирала в течение двух недель.

«После этого я ушла на работу, а когда вернулась, коробки уже не было. Могу только представить реакцию этого человека, когда он открыл коробку, затем открыл пластиковые пакеты, в которых должна была быть еда, а ему ударил в нос запах кошачьих фекалий», — заключила postygal.

В комментариях многие пользователи восхитились тем, как женщина наказала вора. «Тебе стоило также насыпать в коробку глиттер. Его потом невозможно отмыть», «Положи туда вот такую записку: "Я знаю, кто ты такой и где ты живешь, а еще сняла на видео, как ты забираешь коробку"», — посоветовали юзеры. Они также порекомендовали рассказчице установить снаружи камеру видеонаблюдения и обратиться в полицию, если кража повторится.

Ранее сообщалось, что другая пользовательница Reddit выгнала со свадьбы подругу из-за ее наряда. По словам девушки, она поссорилась с приятельницей, так как та пришла на торжество в свадебном платье.