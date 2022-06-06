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Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу

The Sun: невеста выгнала лучшую подругу со свадьбы из-за ее платья

Фото: Midia / Pexels

28-летняя пользовательница Reddit рассказала, что выгнала со свадьбы лучшую подругу, пришедшую в свадебном платье. Историю публикует The Sun.

Девушка устроила камерную свадьбу на 20 человек и выбрала подружкой невесты школьную приятельницу Энди. По ее словам, подруга еще в школе проявляла скверный характер и иногда обижала ее. Думая, что Энди выросла и изменилась, она доверила ей торжество.

Сначала подруга выбрала платье цвета розового золота, но за несколько дней до свадьбы позвонила невесте и объявила, что готовит для нее сюрприз. Девушка подумала, что речь идет о свадебном подарке, и даже не знала, насколько ошиблась.

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Энди появилась за несколько минут до начала церемонии в белом кружевном свадебном платье и фате. Она заявила, что передумала по поводу прежнего платья и решила надеть наряд, который будет символом торжества.

В результате подруги поссорились. Энди обещала переодеться в другое платье, но невеста была так зла, что не стала ее слушать и выгнала со свадьбы. В ответ та высмеяла количество гостей и предположила, что невеста просто завидует ее стройной фигуре.

После свадьбы невесте позвонил муж Энди и рассказал, что та чувствует себя подавленной. Девушка обратилась к пользователям Reddit и спросила, не слишком ли грубо она отреагировала. Большинство из них встали на сторону невесты и поддержали ее.

Ранее сообщалось, что в Австралии невеста во время собственной свадьбы обнаружила на ноге пиявку и ужаснулась. Пытаясь избавиться от паразита, девушка испортила платье.

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Рузанна Акмалтдинова
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