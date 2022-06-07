У «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на миллионы рублей

РБК: в марте у «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на 9,5 миллиона рублей

В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России».

Как заявил собеседник издания, на вертолет Ми-38 устанавливается генератор переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Точно такое же устройство было остановлено на вертолете радиолокационного дозора Ка-31.

По словам источника издания в авиаотрасли, генераторы похитили сотрудники «дочки» «Вертолетов России». «Пропажа оценивается в 9,5 миллиона рублей», — уточнил он.

При этом в пресс-службе компании указали, что материалы служебной проверки были направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

