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Минобороны показало кадры с территории Святогорской лавры в ДНР

Минобороны опубликовало снятые с беспилотника кадры Святогорской лавры в ДНР

Минобороны России показало кадры с территории Свято-Успенской Святогорской лавры для подтверждения того, что российские военные во время боевых действий в Святогорске не допустили повреждений исторических памятников. Кадрами ведомство поделилось с журналистами, их публикует ТАСС.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские военные продолжают спецоперацию по защите республик Донбасса и не допускают обстрелов и повреждений объектов исторического наследия.

Во вторник, 7 июня, Минобороны также обвинило Украину в умышленном поджоге скита Святогорской лавры в ДНР. Конашенков заявил, что об этом свидетельствуют слова монахов и местных жителей — бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), по их утверждению, из установленного на бронеавтомобиле пулемета выпустили очередь из зажигательных боеприпасов.

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Анастасия Шейкина
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