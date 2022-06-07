В Минобороны заявили об умышленном поджоге скита Святогорской лавры в ДНР

В Минобороны заявили, что военные ВСУ умышленно подожгли скит Святогорской лавры в ДНР

Украинские военные умышленно подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствуют слова монахов и местных жителей, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской», — сказал Конашенков.

Монахи и члены местной территориальной обороны пытались потушить пожар, но этому мешали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они, по утверждению Минобороны, открыли огонь на устрашение.

Конашенков заявил, что украинские военные хотели прикрыться православными святынями лавры в качестве своего «щита». Они решили совершить провокацию, так как к 4 июня потеряли контроль над большей частью города.

По словам Конашенкова, еще до пожара украинские военные приезжали на территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника, который расположен южнее скита. ВСУ обследовали местность, чтобы разместить на высоком берегу артиллерийские позиции, утверждает Конашенков.

В оборонном ведомстве доложили, что оборудование позиций на возвышенности позволило бы ВСУ вести прямой обстрел наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Также украинские военные собирались оборонять взорванный силами ВСУ мост через реку Северский Донец.

Пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР произошел 4 июня. Пламя полностью охватило главный храм обители. Тогда российское оборонное ведомство заявило, что поджог совершили подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ при отступлении.