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Финский актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан с блюдами советской кухни

Финский актер Вилле Хаапасало закрыл ресторан Davai Davai с блюдами советской кухни
Вилле Хаапасало

Вилле Хаапасало. Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Globallookpress.com

Финский актер Вилле Хаапасало, известный по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка», закрыл свой ресторан Davai Davai в Хельсинки. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что в заведении подавались блюда советской кухни, а в интерьере использовались советские плакаты. Ресторан открылся в октябре прошлого года, однако теперь, по словам артиста, его концепция оказалась невостребованной.

«Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Концепция ресторана в это время кажется неуместной», — сказал Хаапасало.

Ранее в соцсетях заведения появилось объявление о том, что проект временно приостановил работу. «Никогда в это не поверишь. Так как лето слишком короткое, мы решили его немного продлить самостоятельно. Мы отправимся на праздничные пастбища и вернемся, когда начнутся осенние дожди», — говорилось в публикации.

Хаапасало пояснил, что не собирается окончательно закрывать ресторан. Он планирует разработать для заведения новую концепцию.

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Марина Погосян
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