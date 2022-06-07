Главный редактор Vogue оценила будущее глянца в России

Главред Vogue Соловьева заявила, что люди продолжают потреблять глянец в новых форматах

Главный редактор журнала Vogue, прекратившего издательскую деятельность в России, Ксения Соловьева оценила будущее глянца в стране. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она заявила, что люди продолжают читать глянцевые журналы, но уже в новых форматах.

«Глянец потерял свое безоговорочное влияние, потому что когда-то он был один, и только он мог человека прославить, но с приходом интернета, соцсетей, естественно, звезды стали себя прославлять сами в своих аккаунтах», — высказалась главред Vogue.

При этом Соловьева отметила, что знаменитости продолжают рассказывать о важных событиях в своей жизни именно глянцевым журналам. «Тем не менее, почему-то все снимаются беременными и дают эксклюзивы Vogue», — пояснила она.

«Я против того, чтобы говорить, что глянец не нужен и его уже никто не потребляет. Мы продолжаем его потреблять, но в новых форматах, новых каналах», — отметила Соловьева. Главред Vogue также заверила, что глянцевые журналы приносили их владельцам прибыль.

Издательский дом Condé Nast (Vogue, GQ, Tatler, Glamour) объявил о прекращении издательской деятельности в России 22 апреля. Тогда в компании сообщили, что некоторую часть обязанностей продолжат выполнять только 10 процентов российского персонала.