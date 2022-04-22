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Condé Nast прекратил издательскую деятельность в России

Издательский дом Condé Nast сообщил о прекращении деятельности в России

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) объявил о прекращении издательской деятельности в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке», — отметил глава издательского дома Роджер Линч. По его словам, компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги. Также ожидается, что 10 процентов российского персонала продолжит выполнять некоторую часть обязанностей.

В начале марта Condé Nast объявил о решении приостановить издательскую деятельность в России. Тогда Роджер Линч связал его о приостановке с изменениями в российском законодательстве. «С журналистами и редакционными коллективами по всему миру для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников», — подчеркнул он.

4 марта Госдума единогласно одобрила законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

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Ксения Назарова
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