Condé Nast приостановил издательскую деятельность в России

Издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) сообщил, что приостанавливает работу в России. Заявление генерального директора компании Роджера Линча опубликовано на сайте организации.

Решение Линч связал с изменениями в российском законодательстве. «С журналистами и редакционными коллективами по всему миру для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников», — подчеркнул он.

4 марта Госдума единогласно одобрила законопроект о введении наказания за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

