Комбат ДНР рассказал о «плодах восьми бездарных лет»

Комбат ДНР Ходаковский рассказал о «плодах восьми бездарных лет»

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский рассказал о состоянии военных подразделений Донбасса и заметил, что сейчас республика пожинает «плоды восьми бездарных лет». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ходаковского, сейчас Донецк и его окрестности сильно страдают от артобстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир «Востока» указал, что это происходит из-за того, что не удается «отогнать противника на такую дистанцию, с которой обстреливать было бы затруднительно», и призвал подумать о причинах подобной ситуации.

Он заметил, что за последние восемь лет мотивация мужчин в ДНР падала, и менялось их отношение к участию в боевых действиях. В результате к началу спецоперации силы республики подошли с «измотанным корпусом и низкой потенцией мужского населения, для которого не было страшнее слова, чем мобилизация».

Ходаковский уточнил, что несколько раз пытался организовать сборы ополченцев, однако явка была низкая, а власти смотрели на такую инициативу «без малейшего энтузиазма».

«А вы знаете, что нас спасли сейчас только курсанты Академии МВД?» — написал он, заметив, что с их помощью удалось закрыть тыловые вопросы, не отвлекая при этом боевой личный состав.

«Мы сейчас во многом пожинаем плоды прошлых бездарных восьми лет, и выглядит все так: Россия, пошли на смерть своих сыновей и спаси нас, — а мы сами?» — задался вопросом комбат. В заключение он рассказал, что часто думает о необходимости вторая волна местной мобилизации, «чтобы каждый наклеивший букву Z на кузов автомобиля мог бы пойти и делом доказать свою солидарность с происходящим».

Ранее Ходаковский объяснил успех в Мариуполе и рассказал о сложностях окружения города. По его словам, для окружения населенного пункта нужно значительно больше потенциала, чем для фронтального наступления, поскольку необходимо иметь ресурс на всю окружность.