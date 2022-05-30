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В ДНР объяснили успех в Мариуполе

Командир «Востока» Ходаковский рассказал, что в Мариуполе часть задачи выполнило море

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Командир батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале объяснил успех в Мариуполе и рассказал о сложностях окружения города. По его словам, для окружения населенного пункта нужно значительно больше потенциала, чем для фронтального наступления, поскольку необходимо иметь ресурс на всю окружность.

Ходаковский отметил, что в Мариуполе «часть задачи выполнило море». Кроме того, по его словам, был сформирован второй фронт, который оттеснил силы противника на запад подальше от города. Это было необходимо для того, чтобы «группировка вокруг Мариуполя действовала, не боясь удара в спину». Он уточнил, что формирование второго фронта, который будет удерживать силы противника от попыток прорваться извне, необходимо при каждом окружении.

«Причем этот фронт должен не просто стать и прикрыть спину, а должен продолжить движение вперед, чтобы разрывать дистанцию с группировкой, формирующей окружение, иначе они все окажутся под огневым воздействием с двух сторон: изнутри и извне — и кто кого тут окружил, уже не ясно», — объяснил Ходаковский.

При этом командир подразделения назвал схему приблизительной и добавил, что она может нарушаться в отдельных случаях, к примеру, если у противника есть ресурс на деблокирование. В таком случае, сказал он, лучше не рисковать.

Ранее Александр Ходаковский опроверг нехватку еды у военных, сдавшихся в плен на «Азовстали» в Мариуполе. Он показал кадры, на которых на фоне завода в кучу свалены консервы и упаковки с водой. «Судя по всему, от голода и жажды они не помирали», — написал он.

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Варвара Кошечкина
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