Врач перечислил ведущие к ожирению категории продуктов
Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог перечислил категории продуктов, употребление которых ведет к ожирению. Его слова приводит URA.RU.
По его словам, продукты с высоким содержанием простых углеводов, жареная или жирная пища могут существенно навредить здоровью, спровоцировав развитие различных заболеваний.
«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнет откладываться жир», — уточнил Калинчев. Он отметил, что, при наличии предрасположенности, со временем у пациента есть риск получить сахарный диабет второго типа. «Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее», — конкретизировал диетолог.
Врач отметил, что жирная пища, в особенности картофель фри, чипсы или жирная свинина, у большинства людей переваривается с трудом и вызывает чувство дискомфорта. Жареная пища, пропитанная большим количеством жира, тоже может навредить организму.
Диетолог подытожил, что здоровый человек может есть все, но в разумных количествах, в то время как больному необходимо следить за своим питанием и тщательно составлять рацион.
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