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Врач перечислил ведущие к ожирению категории продуктов

Врач Алексей Калинчев: продукты с высоким содержанием простых углеводов вредят здоровью

Фото: Carles Rabada / Unsplash

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог перечислил категории продуктов, употребление которых ведет к ожирению. Его слова приводит URA.RU.

По его словам, продукты с высоким содержанием простых углеводов, жареная или жирная пища могут существенно навредить здоровью, спровоцировав развитие различных заболеваний.

«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнет откладываться жир», — уточнил Калинчев. Он отметил, что, при наличии предрасположенности, со временем у пациента есть риск получить сахарный диабет второго типа. «Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее», — конкретизировал диетолог.

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Врач отметил, что жирная пища, в особенности картофель фри, чипсы или жирная свинина, у большинства людей переваривается с трудом и вызывает чувство дискомфорта. Жареная пища, пропитанная большим количеством жира, тоже может навредить организму.

Диетолог подытожил, что здоровый человек может есть все, но в разумных количествах, в то время как больному необходимо следить за своим питанием и тщательно составлять рацион.

Ранее врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова назвала три продукта, которыми не стоит злоупотреблять при заболеваниях почек.

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Юлия Кальницкая
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