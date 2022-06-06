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Врач назвала три опасных при заболеваниях почек фрукта

Нефролог Иванова: богатые калием фрукты опасны при болезнях почек

Фото: Oren Elbaz / Unsplash

Врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова назвала три продукта, которыми не стоит злоупотреблять при заболеваниях почек. По ее словам, которые приводит издание «Говорит Москва», для людей с хроническими нарушениями в работе этого органа могут быть опасны фрукты, богатые калием.

Специалист предупредила, что пациентам с болезнями почек стоит максимально сократить количество бананов, кураги и чернослива в рационе. По ее словам, почки участвуют в выведении излишков калия из организма, но когда их работа нарушается, этот минерал начинает накапливаться в организме, из-за чего возникают нарушения в работе сердца. «При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться», — пояснила Иванова, добавив, что соблюдать особую осторожность необходимо людям, у которых диагностирована третья или четвертая стадия хронической болезни почек.

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В заключение нефролог напомнила, что к характерным заболеваниям запущенной болезни почек относятся неприятный запах мочевины изо рта, кожный зуд, ничем необъяснимое похудение и отсутствие аппетита. При подозрении на это заболевание необходимо срочно обратиться к врачу и сдать общий анализ мочи и биохимический анализ крови с обязательным определением уровня креатинина и мочевины, подытожила медик.

Ранее врач-ортодонт Руслан Кантаев назвал неожиданную причину возникновения головной боли. По его словам, причиной хронической головной боли может стать неправильный прикус, из-за которого перенапрягаются жевательные мышцы.

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Наталья Обрядина
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