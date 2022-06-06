Названа неожиданная причина головной боли

Врач Кантаев: неправильный прикус вызывает головную боль и гайморит

Хроническую головную боль часто связывают с перенапряжением, однако ее может вызывать неправильный прикус, рассказал врач-ортодонт клиники Eurokappa Руслан Кантаев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие неожиданные проблемы со здоровьем, причиной которых может являться прикус.

Он указал на то, что головная боль напряжения (ГБН) — один из самых частых видов головной боли, возникающий из-за перенапряжения мышц. «Больше всего в головной боли виноваты­ мышцы шеи и лица, особенно жевательные. При неправильном прикусе зубы смыкаются несимметрично: где-то вовсе нет смыкания, а где-то оно чрезмерно сильное. Становится неудобно жевать. Жевательные мышцы перенапрягаются, чтобы компенсировать это неудобство», — объяснил Кантаев.

Если есть заметная асимметрия прикуса, перенапряжение может захватывать мышцы шеи, и это может усугубить головную боль, предупреждает врач. Кроме того, с прикусом связано и развитие хронического гайморита, рассказывает ортодонт.

Корни верхних зубов находятся в непосредственной близости от гайморовых пазух. Очень частое явление — сужение верхней челюсти, из-за которого появляются скученность зубов. То есть зубам тесно, они как бы наезжают друг на друга.

При этом тесно не только зубам, но и их корням. Из-за того, что корни тоже скученны, они могут сдавливать гайморовы пазухи. Бывают случаи, что корень зуба буквально врезается в гайморову пазуху, из-за чего в ней образуются кисты — образования, заполненные жидкостью. врач-ортодонт Руслан Кантаев

По словам Кантаева, киста гайморовой пазухи может приводить и к хроническому насморку, и к его осложнению — гаймориту, а кроме того, быть причиной головной боли.

Также, продолжил врач, неправильный прикус ведет к дисфункции челюстного сустава, стиранию эмали зубов, заболеваниям желудочно-кишечного тракта из-за плохого пережевывания. Кроме того, предупреждает Кантаев, неправильный прикус ведет к преждевременному старению из-за гипертонуса мышц лица, вызывающего раннее возникновение морщин и птоза. Среди последствий неправильного прикуса он назвал также храп и нарушение дыхания.

Неправильный прикус может быть причиной механического перекрытия дыхательных путей. Храп, периодическая остановка дыхания — это не только дискомфорт, но и риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта. врач-ортодонт Руслан Кантаев

Кантаев заверил, что исправить прикус и избавиться от этих проблем можно в любом возрасте, в частности, с помощью металлических брекетов или прозрачных съемных элайнеров (еврокапп).

Ранее стоматолог Вячеслав Минко порекомендовал не удалять зуб при обнаружении в нем кисты. Сейчас, объяснил Минко, есть способ лечения, при котором стоматологи используют микроскоп, позволяющий увидеть корневой канал и тщательно вычистить его от инфекции.