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Стоматолог назвал способ не удалять зуб с кистой

Стоматолог Минко заявил, что зуб с кистой можно не удалять, а восстановить

Фото: Caroline LM / Unsplash

Стоматолог, главный врач клиники DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко порекомендовал не удалять зуб при обнаружении в нем кисты. Он назвал новый метод лечения в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Минко, врачи часто советуют удалять зуб, если в нем есть киста. «По сути, такой диагноз означает, что внутри челюстной кости около корня зуба образовалась полость, которая заполнена инфицированными тканями, отмершими клетками, пульпой», — объяснил врач.

Сейчас, объяснил Минко, есть способ лечения, при котором стоматологи используют микроскоп, позволяющий увидеть корневой канал и тщательно вычистить его от инфекции. После этого, продолжил стоматолог, канал зуба заполняют обеззараживающим раствором, который активируют при помощи ультразвука. «Таким образом раствор проникает по всем канальцам, где есть инфекция, и убивает ее», — разъяснил он, добавив, что после этого зуб можно восстановить.

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Очищение и восстановление зуба, уточнил врач, происходят в рамках одного приема. «Это позволяет обойтись без установки временной пломбы, которая не является надежной защитой от инфекции. Плюс пациент получает экономию времени», — заключил Минко.

Ранее эксперты назвали 13 неочевидных продуктов, которые укрепляют зубы. По словам стоматолога Полины Гальчинской, кроме тщательной гигиены полости рта, для здоровья зубов и десен необходимо определенное питание. В список полезных для зубов продуктов специалист включила воду, морковь, морепродукты и яйца.

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Александра Лисица
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