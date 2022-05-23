Стоматолог назвал способ не удалять зуб с кистой

Стоматолог Минко заявил, что зуб с кистой можно не удалять, а восстановить

Стоматолог, главный врач клиники DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко порекомендовал не удалять зуб при обнаружении в нем кисты. Он назвал новый метод лечения в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Минко, врачи часто советуют удалять зуб, если в нем есть киста. «По сути, такой диагноз означает, что внутри челюстной кости около корня зуба образовалась полость, которая заполнена инфицированными тканями, отмершими клетками, пульпой», — объяснил врач.

Сейчас, объяснил Минко, есть способ лечения, при котором стоматологи используют микроскоп, позволяющий увидеть корневой канал и тщательно вычистить его от инфекции. После этого, продолжил стоматолог, канал зуба заполняют обеззараживающим раствором, который активируют при помощи ультразвука. «Таким образом раствор проникает по всем канальцам, где есть инфекция, и убивает ее», — разъяснил он, добавив, что после этого зуб можно восстановить.

Очищение и восстановление зуба, уточнил врач, происходят в рамках одного приема. «Это позволяет обойтись без установки временной пломбы, которая не является надежной защитой от инфекции. Плюс пациент получает экономию времени», — заключил Минко.

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