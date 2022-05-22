Названы 13 неочевидных укрепляющих зубы продуктов

Стоматолог Гальчинская посоветовала для здоровья зубов есть морковь, морепродукты и яйца

Эксперты назвали 13 неочевидных продуктов, которые укрепляют зубы. Их комментарии приводит издание «Доктор Питер».

По словам стоматолога Полины Гальчинской, кроме тщательной гигиены полости рта, для здоровья зубов и десен необходимо определенное питание. В список полезных для зубов продуктов специалист включила воду, морковь, морепродукты и яйца. Лосось и скумбрия, к примеру, содержат фосфор, который укрепляет зубную эмаль и восстанавливают поврежденные области на ней, пояснила она.

Cреди полезных для зубов продуктов Гальчинская также назвала мед. По ее словам, он содержит энзимы, которые принимают участие в уничтожении патогенной микрофлоры полости рта, и обладает противовоспалительными свойствами.

Кроме того, стоматолог рекомендовала для сохранения зубов есть зелень. По ее словам, петрушка, укроп и базилик содержат фториды и фосфаты, которые принимают участие в укреплении сосудов, что помогает снизить риск кровоточивости десен. «Зелень дарит длительное ощущение свежести, позволяя эффективно бороться с неприятным запахом изо рта», — добавила она.

По словам специалиста, для здоровья зубов необходимо также есть орехи и семена, так как они содержат цинк, кальций, магний. «Орехи питают костную ткань и нервные волокна пульпы, обладают антисептическими свойствами, сдерживают активность патогенной микрофлоры», — объяснила Гальчинская.

Стоматолог Камиля Омарова в числе продуктов для поддержания здоровья зубов назвала также сыр, клюкву и изюм. Кроме того, полезными для зубов продуктами она считает яблоки, груши, тофу, шпинат и грибы шиитаки. «Грибы шиитаке, кроме яркого вкуса, обладают антимикробными свойствами. Все благодаря полисахариду лентинану, который предотвращает рост бактерий во рту», — добавила она.

Ранее врачи назвали пять простых способов улучшить улыбку. По их словам, отказ от кислых напитков и кофе, а также использование специальной нити и соблюдение элементарных правил гигиены помогут сохранить белизну и здоровье зубов.