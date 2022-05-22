Названы 13 неочевидных укрепляющих зубы продуктов
Эксперты назвали 13 неочевидных продуктов, которые укрепляют зубы. Их комментарии приводит издание «Доктор Питер».
По словам стоматолога Полины Гальчинской, кроме тщательной гигиены полости рта, для здоровья зубов и десен необходимо определенное питание. В список полезных для зубов продуктов специалист включила воду, морковь, морепродукты и яйца. Лосось и скумбрия, к примеру, содержат фосфор, который укрепляет зубную эмаль и восстанавливают поврежденные области на ней, пояснила она.
Cреди полезных для зубов продуктов Гальчинская также назвала мед. По ее словам, он содержит энзимы, которые принимают участие в уничтожении патогенной микрофлоры полости рта, и обладает противовоспалительными свойствами.
Кроме того, стоматолог рекомендовала для сохранения зубов есть зелень. По ее словам, петрушка, укроп и базилик содержат фториды и фосфаты, которые принимают участие в укреплении сосудов, что помогает снизить риск кровоточивости десен. «Зелень дарит длительное ощущение свежести, позволяя эффективно бороться с неприятным запахом изо рта», — добавила она.
По словам специалиста, для здоровья зубов необходимо также есть орехи и семена, так как они содержат цинк, кальций, магний. «Орехи питают костную ткань и нервные волокна пульпы, обладают антисептическими свойствами, сдерживают активность патогенной микрофлоры», — объяснила Гальчинская.
Стоматолог Камиля Омарова в числе продуктов для поддержания здоровья зубов назвала также сыр, клюкву и изюм. Кроме того, полезными для зубов продуктами она считает яблоки, груши, тофу, шпинат и грибы шиитаки. «Грибы шиитаке, кроме яркого вкуса, обладают антимикробными свойствами. Все благодаря полисахариду лентинану, который предотвращает рост бактерий во рту», — добавила она.
Ранее врачи назвали пять простых способов улучшить улыбку. По их словам, отказ от кислых напитков и кофе, а также использование специальной нити и соблюдение элементарных правил гигиены помогут сохранить белизну и здоровье зубов.