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Стало известно о больших потерях Украиной иностранной артиллерии

Редактор The Economist Джоши заявил, что ВСУ потеряли много иностранной артиллерии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество иностранной артиллерии. Об этом заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши в Twitter.

«Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта», — рассказал журналист. При этом он отметил, что украинская сторона осваивает западное оборудование с рядом проблем, но значительно быстрее, чем некоторые ожидали.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко обратился в МИД страны с просьбой о поставках вооружения. По его словам, у украинской армии на данный момент есть потребность в советском вооружении — гаубицах и ракетных комплексах.

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Виктория Кондратьева
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