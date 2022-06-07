Стало известно о больших потерях Украиной иностранной артиллерии

Редактор The Economist Джоши заявил, что ВСУ потеряли много иностранной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество иностранной артиллерии. Об этом заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши в Twitter.

«Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть ее приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта», — рассказал журналист. При этом он отметил, что украинская сторона осваивает западное оборудование с рядом проблем, но значительно быстрее, чем некоторые ожидали.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко обратился в МИД страны с просьбой о поставках вооружения. По его словам, у украинской армии на данный момент есть потребность в советском вооружении — гаубицах и ракетных комплексах.