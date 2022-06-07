Диетолог назвала лучшее средство для утоления жажды

Диетолог Соломатина назвала столовую воду лучшим средством для утоления жажды

Диетолог Елена Соломатина назвала лучшее средство для утоления жажды в беседе с News.ru. Она посоветовала пить столовую воду.

По ее словам, часто люди пытаются решить эту проблему с помощью сладкой газировки, однако она только провоцирует жажду. «Лучше всего утолять жажду обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов. От сахара человек захочет пить больше», — сказала она.

Соломатина добавила, что газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее.

Ранее Соломатина предупредила, что употребление магазинного кваса может грозить опасностью. По мнению эксперта, регулярное употребление этого напитка способно привести к диабету второго типа и преждевременному старению. Кроме того, магазинный квас грозит набором лишнего веса, повреждает эндотелий сосудов и вызывает гликирование тканей, из-за чего они не могут нормально функционировать