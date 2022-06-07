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В Запорожье назвали Крым законной частью России

Член ВГА Запорожской области Рогов назвал Крым законной частью России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал Крым законной частью России. По его словам, легитимность состоявшегося в республике референдума не подлежит сомнению.

«Мы (...) возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей», — заявил Рогов, назвав также полуостров «проводником в большую Россию» для Херсонщины.

По его словам, в мире все прекрасно понимают, что жители полуострова законно воспользовались своим правом на самоопределение и воссоединились с Россией, добавил он.

Ранее обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. По его словам, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.

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Марина Совина
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