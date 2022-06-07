В США рассказали о позиции Запада на требование Зеленского по Крыму

ТАС: Италия, Франция и Германия не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма

Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. О такой позиции западных стран в своей статье для журнала The American Conservative рассказал обозреватель Патрик Бьюкенен.

Как пишет автор статьи, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.

В то же время, отмечает Бьюкенен, в этом вопросе украинского лидера поддерживают некоторые страны Восточной Европы.

Как сообщал «Известиям» высокопоставленный источник, Киев готов пойти на уступки Москвы в ходе следующих переговоров, в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Ход процесса будет зависеть от того, чем закончится эскалационный цикл по линии соприкосновения на территории ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.