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Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не признает Крым и республики Донбасса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени — человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — высказался он. По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.

Говоря о возможности признания республик Донбасса, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает их автономию.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал личным горем Киева нежелание признавать Крым. По его мнению, признание полуострова неизбежно, как бы украинские власти ни противились этому решению.

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Алина Гончарова
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