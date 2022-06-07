Платежи по российскому госдолгу зависли на пути к иностранцам

«Ведомости»: выплаты по российским еврооблигациям зависли на счетах Euroclear

Последний перед вступлением в силу запрета властей США транш платежей по российскому госдолгу, номинированному в долларах, завис на счетах по пути к иностранным инвесторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомых с ситуацией участников рынка.

По словам собеседников издания, последние перед запретом купонные платежи по облигациям «Россия-2026» и «Россия-2036» в адрес иностранных инвесторов по-прежнему обрабатываются международным депозитарием Euroclear, мажоритарными акционерами которого выступают американские фонды.

График погашения обоих выпусков предусматривал проведение платежей 27 мая. Однако за два дня до этого истекла лицензия, выданная американским Минфином и дающая право в качестве исключения на проведение платежей в рамках обслуживания российского госдолга. Поэтому российский Минфин совершил транзакции заранее, 20 мая.

Ведомство отчиталось о получении средств платежным агентом, функции которого исполнял Национальный расчетный депозитарий (НРД). Однако затем деньги зависли на счетах НРД в Euroclear, который до сих пор не рассчитался со своими клиентами — иностранными держателями российских суверенных еврооблигаций.

Утверждается, что российские инвесторы, чьи брокеры имеют счета напрямую в НРД и не связаны с Euroclear, должны беспрепятственно получить платежи, хотя пока этого не произошло. Зарубежный депозитарий обосновывает отказ в перечислении средств инвесторам опасениями относительно того, что они могут попасть подсанкционным лицам.

В начале июня Евросоюз ввел санкции в отношении НРД, что должно затруднить для российских инвесторов операции с иностранными ценными бумагами, эмитенты которых не обслуживаются в НРД. Еще раньше от сотрудничества с НРД отказался еще один европейский депозитарий — Clearstream. Операции с Euroclear продолжали совершаться с задержками.

