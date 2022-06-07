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Зеленский усомнился в эффективности западных санкций против России

Президент Зеленский заявил, что западные санкции не особо повлияли на позицию России

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не особо повлияли на позицию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики усомнился в эффективности западных санкций против России и раскритиковал партнеров Украины за призывы к прекращению огня без конкретных условий, в частности без требования об остановке Москвой наступления.

При этом президент упрекнул некоторые страны в том, что они, с одной стороны, поддерживают Киев, а с другой — стараются всячески «ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».

Ранее Зеленский посетовал на то, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации на Украине, в результате чего республику подталкивают к не самым оптимальным для нее договоренностям с российской стороной.

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Алевтина Запольская
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