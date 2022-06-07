Зеленский усомнился в эффективности западных санкций против России

Президент Зеленский заявил, что западные санкции не особо повлияли на позицию России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не особо повлияли на позицию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики усомнился в эффективности западных санкций против России и раскритиковал партнеров Украины за призывы к прекращению огня без конкретных условий, в частности без требования об остановке Москвой наступления.

При этом президент упрекнул некоторые страны в том, что они, с одной стороны, поддерживают Киев, а с другой — стараются всячески «ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».

Ранее Зеленский посетовал на то, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации на Украине, в результате чего республику подталкивают к не самым оптимальным для нее договоренностям с российской стороной.