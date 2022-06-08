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В результате наезда автомобиля на людей в Берлине погиб один человек

В результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине погиб один человек

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург в нескольких сотнях метров от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка. Территория оцеплена, на месте работает полиция и спасатели. Водитель машины задержан.

«На данный момент мы не знаем, было ли это преднамеренным действием или дорожно-транспортным происшествием», — сказал представитель полиции Тило Каблиц.

В марте автомобиль врезался в толпу в деревне Стрепи-Бракньи в Бельгии, в результате шесть человек погибли, более 20 — пострадали. Все произошло во время проходившего в деревне карнавала. Сообщается, что правоохранителям удалось задержать находившихся в машине. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила соболезнования и обещала поддержку семьям погибших.

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Анжелика Бережная
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