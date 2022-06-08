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В Германии раскрыли личность врезавшегося в людей водителя

Welt: за рулем авто, въехавшего в группу людей в центре Берлина, находился 29-летний немец

Фото: Michele Tantussi / Reuters

За рулем автомобиля, въехавшего в группу людей в центре Берлина, находился 29-летний немец. Личность водителя раскрыл телеканал Welt.

Журналисты со ссылкой на полицию уточняют, что в результате происшествия пострадали 12 человек, при этом пятеро получили серьезные травмы. Водитель машины также госпитализирован с травмой головы. По данным Welt, авто въехало в группу студентов, в результате происшествия погиб педагог.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине погиб один человек. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Шарлоттенбург в нескольких сотнях метров от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка. Территория оцеплена, на месте работает полиция и спасатели.

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Варвара Кошечкина
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