Россиянка пристегнула возлюбленного наручниками к машине и сожгла заживо

На Алтае женщина пристегнула любовника наручниками и сожгла заживо в машине

В Алтайском крае следователи раскрыли убийство мужчины, найденного сожженным заживо в машине у села в Егорьевском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, тело было обнаружено вечером 6 июня. При осмотре криминалисты установили, что руки погибшего были пристегнуты наручниками.

По подозрению в убийстве задержана 41-летняя жительница города Рубцовска. 68-летний погибший был ее любовником. В настоящее время следствие устанавливает мотив и способ расправы. Женщину планируют заключить под стражу.