Садовод предложил верный способ избавиться от муравьев в саду без пестицидов

Express: черный перец может помочь в борьбе с муравьями

Садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли назвал верный способ избавиться от муравьев в саду без пестицидов. Его совет приводит издание Express.

По словам эксперта, в борьбе с муравьями может помочь простая приправа — черный перец. «Черный перец — естественное антибактериальное средство для растений. Вторичные метаболиты приправы используют как инсектицид и антибактериальный препарат», — рассказывает Джей Ли.

С помощью приготовленного на основе черного перца и воды спрея, продолжает он, можно избавиться и от грибковых заражений растений. «Впитавшись в почву, раствор будет защищать от насекомых, их личинок, от муравьев», — предложил органическое средство эксперт.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом. По словам врача, отдыхающим на природе людям запрещено ходить босиком и лежать на траве без подстилки.