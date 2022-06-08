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Садовод предложил верный способ избавиться от муравьев в саду без пестицидов

Express: черный перец может помочь в борьбе с муравьями

Фото: unsplash

Садовод и владелец компании по продаже садового инструмента Flourishing Plants Джей Ли назвал верный способ избавиться от муравьев в саду без пестицидов. Его совет приводит издание Express.

По словам эксперта, в борьбе с муравьями может помочь простая приправа — черный перец. «Черный перец — естественное антибактериальное средство для растений. Вторичные метаболиты приправы используют как инсектицид и антибактериальный препарат», — рассказывает Джей Ли.

С помощью приготовленного на основе черного перца и воды спрея, продолжает он, можно избавиться и от грибковых заражений растений. «Впитавшись в почву, раствор будет защищать от насекомых, их личинок, от муравьев», — предложил органическое средство эксперт.

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Александра Лисица
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