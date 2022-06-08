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Главная функция iPhone 14 Pro подтверждена

9to5mac: в iOS 16 обнаружили упоминание Always-On-Display в iPhone 14

Изображение: Apple

Специалисты подтвердили, что Apple готовится выпустить первый смартфон с функцией всегда включенного экрана. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты медиа проанализировали iOS 16, которая была анонсирована на мероприятии WWDC 6 июня. В исходной коде операционной системы обнаружили три новых фреймворка, которые относятся к регулировке яркости экрана смартфона. По словам специалистов, это явное упоминание того, что в будущих девайсах Apple появится функция Always-On-Display.

Always-On-Display позволяет постоянно отображать на выключенном экране определенную информацию — время, дату, сведения о погоде, прочие уведомления. В материале также говорится, что новые фреймворки совершенно точно относятся к управлению яркости дисплеев смартфонов, а не часов Apple Watch, в которых опция AOD уже присутствует. Авторы полагают, что новая опция окажется главной функцией смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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Кроме того, в ОС нашли скрытые настройки, которые специалисты могут использовать для включения функции AOD на неподдерживаемых смартфонах. «Это означает, что инженеры Apple могут протестировать функцию постоянного отображения на iPhone 13 Pro до того, как она появится в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в конце этого года».

О появлении Always-On-Display в смартфонах Apple одним из первых рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман. В конце мая аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил, что новую опцию всегда включенного экрана получат только самые дорогие iPhone.

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Андрей Ставицкий
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