Россия назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью

Посольство России назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью США

Посольство России назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — отметили в посольстве. Там добавили, что в США игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия Украине.

В посольстве также отметили, что США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 российского производства. «Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику и снаряжение советского производства. Также ФРГ предоставит Украине боеприпасы и обучит использовать самоходную скорострельную артиллерийскую систему PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.