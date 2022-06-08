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Россия назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью

Посольство России назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью США

Фото: Pixabay

Посольство России назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — отметили в посольстве. Там добавили, что в США игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия Украине.

В посольстве также отметили, что США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Киеву вертолеты Ми-17 российского производства. «Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику и снаряжение советского производства. Также ФРГ предоставит Украине боеприпасы и обучит использовать самоходную скорострельную артиллерийскую систему PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.

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Марина Совина
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