В МЧС сообщили о мощном землетрясении на Байкале интенсивностью 8,4 балла в эпицентре

На Байкале произошло мощное землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. Об этом сообщили в региональном МЧС, передает ТАСС.

Как утверждают в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал на глубине 10 километров. В Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 5,2 балла.

Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований Приангарья сообщили, что жертв и разрушений из-за землетрясения нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

В феврале землетрясение произошло у берегов Сахалина. Тогда его магнитуда составила 5,5 баллов, очаг залегал на глубине 23 километра. Толчки почувствовали жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка городского типа Ноглики.