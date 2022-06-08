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На Байкале произошло мощное землетрясение

В МЧС сообщили о мощном землетрясении на Байкале интенсивностью 8,4 балла в эпицентре

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Байкале произошло мощное землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. Об этом сообщили в региональном МЧС, передает ТАСС.

Как утверждают в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал на глубине 10 километров. В Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 5,2 балла.

Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований Приангарья сообщили, что жертв и разрушений из-за землетрясения нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

В феврале землетрясение произошло у берегов Сахалина. Тогда его магнитуда составила 5,5 баллов, очаг залегал на глубине 23 километра. Толчки почувствовали жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и поселка городского типа Ноглики.

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Анастасия Шейкина
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