В Берлине автомобиль въехал в группу людей
В Берлине автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие
Автомобиль въехал в группу людей в Берлине, сообщает радиостанция RBB со ссылкой на пожарную службу столицы Германии.
Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург на оживленной улице Ранкештрассе. Пострадали десять человек. В радиостанции отметили, что изначально поступали сведения о 30 пострадавших, однако впоследствии пожарные скорректировали информацию.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Ранее в Бельгии автомобиль врезался в толпу в деревне Стрепи-Бракньи, в результате шесть человек погибли, более 20 пострадали.
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