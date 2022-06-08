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В Берлине автомобиль въехал в группу людей

В Берлине автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие

Фото: Globallookpress.com

Автомобиль въехал в группу людей в Берлине, сообщает радиостанция RBB со ссылкой на пожарную службу столицы Германии.

Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург на оживленной улице Ранкештрассе. Пострадали десять человек. В радиостанции отметили, что изначально поступали сведения о 30 пострадавших, однако впоследствии пожарные скорректировали информацию.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее в Бельгии автомобиль врезался в толпу в деревне Стрепи-Бракньи, в результате шесть человек погибли, более 20 пострадали.

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Варвара Кошечкина
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