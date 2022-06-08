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Производитель водки Finlandia отчитался о потерях из-за ухода из России

Brown-Forman потеряла 52 миллиона долларов из-за ухода из России

Фото: Issei Kato / Reuters

Американская компания Brown-Forman, производящая в том числе водку Finlandia, опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и финансовый год, закончившийся 30 апреля, из которого следует, что потери компании из-за решения уйти с российского рынка составили 52 миллиона долларов. Документ опубликован на корпоративном сайте.

На такую сумму, по подсчетам самой Brown-Forman, обесценилась торговая марка Finlandia. Компания отразила ее в отчетности в качестве неденежных расходов.

В прошлом финансовом году продажи Brown-Forman в России выросли на семь процентов. Страна была одним из развивающихся рынков для производителя водки наряду с Бразилией, Польшей, Чили и другими государствами.

О приостановке деятельности в России Brown-Forman объявила 9 марта. Компания объяснила свое решение осуждением действий российских властей из-за спецоперации на Украине.

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Платон Щукин
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