Производитель Jack Daniel’s ушел из России

Производитель Jack Daniel's, компания Brown-Forman объявила об уходе из России

Компания Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel’s и водки Finlandia, ушла из России на фоне западных санкций из-за спецоперации в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Brown-Forman присоединяется к мировому сообществу, призывающему к миру, и приостанавливает коммерческую деятельность в России», — говорится в заявлении Brown-Forman.

Производитель Jack Daniel's стал одной из многих компаний, объявивших об уходе с российского рынка или приостановке работы в стране на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой 24 фераля объявил президент Владимир Путин.

О приостановке деятельности в России 8 марта объявили сети ресторанов быстрого питания McDonald's и KFC, производители товаров широкого потребления Unilever и Procter&Gamble, а также производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo.