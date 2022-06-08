В раскаленном от жары автомобиле пожарились гамбургеры

New York Post: Джо Браун из Аризоны испек торт в раскаленном на солнце автомобиле

Житель США пожарил гамбургеры, стейк и испек торт в раскаленном на солнце автомобиле. Об экспериментах 20-летнего американца пишет New York Post.

Кулинарные изыскания Джо Брауна из штата Аризона начались летом 2020 года. Сначала он готовил еду на раскаленной крыше дома, а затем обратил внимание, что его автомобиль сильно нагревается на жаре. Мужчина измерил температуру в салоне и выяснил, что воздух там прогревается до 80-90 градусов по Цельсию. Тогда Браун решил использовать машину в качестве духового шкафа.

Сначала он приготовил гамбургеры. Американец положил булочки и замороженные котлеты на противень и разместил его на приборной панели автомобиля. В итоге хлеб подрумянился, а мясо как следует прожарилось. Затем он испек шоколадный торт и успешно приготовил стейк. Неудачным оказался только эксперимент с пиццей из магазина, которая разморозилась, но толком не пропеклась.

По словам Брауна, он использует автомобиль для готовки не только ради интереса, но и с целью экономии природных ресурсов. Более того, он уверен, что такой способ готовки подойдет для тех, кто не любит подолгу стоять у плиты. «Если вам когда-нибудь будет лень готовить стейк на гриле, просто приготовьте его в машине», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что автор кулинарных книг Ребекка Уилсон рассказала об ошибках, которые часто допускают, когда готовят картошку. По мнению Уилсон, для приготовления идеального запеченного картофеля, сначала его необходимо сварить.