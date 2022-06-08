В Киеве начали воровать бетонные блоки с блокпостов

В Киеве с блокпостов начали воровать противотанковые ежи и мешки с песком

В Киеве начали воровать бетонные блоки и мешки с песком, установленные на блокпостах на улицах города с февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

Неназванный председатель администрации одного из районов Киева рассказал агентству, что помимо блоков и мешков с оборонительных позиций начали пропадать противотанковые ежи, установленные для защиты столицы. Он заявил, что подозревает в краже «каких-то негодяев или даже агентов врага».

В прошлом году в городе Константиновка полицейские украли с автомойки урну. Момент хищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правопорядка протирают тряпкой помытый служебный автомобиль. Затем один из них, осмотревшись по сторонам, берет стоящую рядом урну и ставит ее на заднее сиденье машины.