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У семи из десяти россиян после коронавируса нашли опасные болезни

Мурашко: до 70% прошедших диспансеризацию после COVID-19 имеют болезни сердца и сосудов
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

До 70 процентов россиян, которые прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, имеют проблемы с сердцем и сосудами. Об обнаружении опасных болезней у семи из десяти жителей страны рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Сегодня пандемия отходит, безусловно, еще есть определенное количество заболевших в разных странах, но мы по-прежнему говорим и о пандемии, но уже вопросы касаются и реабилитационных мероприятий, и профилактики неинфекционных заболеваний», — сказал министр здравоохранения.

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По его словам, диспансеризация позволяет сформировать группы риска по развитию различных неинфекционных заболеваний и, как следствие, взять пациентов на диспансерное наблюдение. Его объемы в 2021 году несколько снизились — сейчас Минздрав восстанавливает диспансеризацию, подчеркнул Мурашко.

Он указал на необходимость предупреждать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Сейчас важнейшим блоком здравоохранения является продолжение лечения разных заболеваний, а также наблюдение пациентов и их реабилитация, подытожил глава Минздрава.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал сроки завершения пандемии COVID-19. По его словам, она идет к концу и, возможно, закончится к концу лета или 2022 года. «Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — сказал специалист.

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Анастасия Шейкина
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