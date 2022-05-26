Вирусолог назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса закончится к концу года

Вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru назвал вероятные сроки, когда должна закончиться пандемия коронавируса. По его словам, она близка к завершению.

«В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов омикрона себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идет к концу. Это, наверное, потащится еще лето, а может быть, даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — заявил ученый.

При этом он призвал не расслабляться людей, которые находятся в группах риска. Альтштейн подчеркнул, что для них до сих пор сохраняется смертельная опасность, в связи с чем необходимо следить за состоянием здоровья, соблюдать определенные правила и своевременно проходить ревакцинацию.

Кроме того, он допустил появление новых штаммов инфекции, однако отметил, что это является маловероятным.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что не следует ожидать новой мощной волны COVID-19, однако коронавирус мутирует и способен вернуться. При этом она подчеркнула, что важно помнить о способности даже хорошо забытых инфекций к возвращению.