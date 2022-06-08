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Бритни Спирс станцевала в леопардовом бикини и напугала фанатов

Певица Бритни Спирс станцевала в купальнике на камеру и озадачила фанатов своим видом

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру в купальнике и напугала фанатов. Соответствующий ролик появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица опубликовала видео, на котором она танцует в бикини с леопардовым принтом и неоновыми розовыми завязками. Знаменитость также приспускала плавки на камеру, демонстрируя свои татуировки в нижней части живота. Дополнили образ Спирс лодочки коричневого цвета и украшение в виде камеи.

Упомянутый ролик набрал более 260 тысяч просмотров и 11 тысяч комментариев. Пользователей сети озадачили движения и внешний вид звезды, о чем они принялись высказываться под постом. «Бритни, мы знаем, что у тебя там тату», «Ребята, вы думаете она в порядке?», «Она в шаге от регистрации на OnlyFans», «Пожалуйста, купите ей новые туфли и выбросите эти коричневые лодочки», «Почему она всегда стягивает с себя трусы?» — писали юзеры.

В мае подписчики уличили певицу Бритни Спирс в неумелом использовании фотошопа на фото в соцсетях. Исполнительница опубликовала серию откровенных кадров, которые сделал ее жених во время отдыха в Мексике. Знаменитость позировала без одежды, прикрывая грудь рукой, а фанаты заметили, что дверь на снимке имеет искаженную форму.

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Полина Гераскина
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