Бритни Спирс высмеяли в сети за неумелое применение фотошопа

Поп-певицу Бритни Спирс уличили в переизбытке ретуши на откровенном фото в соцсетях

Подписчики уличили поп-певицу Бритни Спирс в переизбытке фотошопа на откровенных снимках в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

40-летняя знаменитость разместила серию фотографий с отдыха в Мексике, куда она отправилась вместе со своим женихом Сэмом Асгари. На кадрах Спирс позировала около ванной комнаты без одежды, прикрывая грудь рукой. Пользователи сети заметили, что деревянная дверь, на которую опиралась исполнительница, имеет искаженную форму.

Фото: @britneyspears

Публикация набрала более полумиллиона лайков и десятки тысяч комментариев. Многие подписчики высмеяли исполнительницу за неумелое применение инструментов ретуши. «Даже дверь сбросила вес», «Нравится твоя искривленная дверь», «Бритни, с тобой все нормально? Тебе пора на OnlyFans», «Прекрати пользоваться фотошопом! Как минимум, ты согнула дверь», — негодовали юзеры.

Ранее в мае психолог Одри Танг объяснила тягу Бритни Спирс сниматься обнаженной. По словам специалиста, артистка переживает «отнятую юность», пытается восстановить контроль над собой и понять, кем она является на самом деле. Кроме того, Танг заявила, что знаменитость страдает от заниженной самооценки, а посредством откровенных снимков ей удается привлечь внимание и получить одобрение.